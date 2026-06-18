В России
Опубликовано 18 июня 2026, 19:20
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В Петербурге разработали стенд для проверки арктических газовозов

Учёные СПбГМТУ моделируют «слошинг» — удары сжиженного газа о стенки танков
В Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете (СПбГМТУ) разработали экспериментальный стенд для оценки надёжности танкеров-газовозов, которые перевозят сжиженный газ в арктических льдах. Устройство позволяет моделировать «слошинг» — движение жидкости внутри резервуара при качке, что критически важно для предотвращения повреждений мембраны танка — резервуара для сжиженного газа.
В Петербурге разработали стенд для проверки арктических газовозов

© Ferra.ru

По словам проректора по научной работе СПбГМТУ Дениса Кузнецова, новый стенд помогает отработать эффект «слошинга», когда сжиженный газ в резервуарах начинает давить на стенки с разной силой из-за качки или торможения судна. Декан факультета кораблестроения Никита Тряскин подчеркнул, что конструкторам ещё на этапе проектирования важно понимать, какие нагрузки будет испытывать мембрана танка в суровых условиях Арктики. Повреждение мембраны, через которую перевозится газ при сверхнизких температурах, может привести к его расширению и серьёзным последствиям.

Нагрузки внутри танка зависят от размера резервуара, поэтому инженерам предстоит дать точный расчёт критериев прочности для разных параметров. Следующим шагом станет масштабирование лабораторного стенда и создание на базе «Корабелки» отдельной научной лаборатории для проверки российских арктических газовозов. Кроме того, разработки учёных интегрируют в образовательный процесс: студенты будут изучать поведение жидкостей при морских перевозках на практических занятиях.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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