В Петербурге создали генератор ЭКГ с естественным ритмом сердца

Опубликовано 18 июня 2025, 09:001 мин.
В Петербурге создали генератор ЭКГ с естественным ритмом сердцаУстройство поможет обучать врачей и настраивать аппаратуру
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (СПбГЭТУ) «ЛЭТИ» сообщили, что ученые вуза разработали генератор, способный создавать искусственные электрокардиограммы (ЭКГ) с реалистичной динамикой сердечного ритма. Новая система предназначена для обучения медиков и точной настройки медицинских кардиографов.
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Главное отличие устройства от ранее существующих моделей — возможность воспроизводить естественные колебания ритма, характерные для реального сердца, без использования обычных генераторов случайных чисел. Для этого исследователи добавили в модель элемент хаотической динамики, что позволило добиться более достоверной имитации.
Существующие модели, которые используются сегодня, вводят случайность строго по заданному алгоритму, что снижает реалистичность сигнала. Это ограничивает их применение в задачах, таких как фильтрация шума или обучение нейросетей на основе ЭКГ.
Тестирование показало, что искусственная ЭКГ, полученная с помощью новой технологии, близка по параметрам к реальным записям человеческого сердца.