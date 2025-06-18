В Петербурге создали генератор ЭКГ с естественным ритмом сердца

Главное отличие устройства от ранее существующих моделей — возможность воспроизводить естественные колебания ритма, характерные для реального сердца, без использования обычных генераторов случайных чисел. Для этого исследователи добавили в модель элемент хаотической динамики, что позволило добиться более достоверной имитации.

Существующие модели, которые используются сегодня, вводят случайность строго по заданному алгоритму, что снижает реалистичность сигнала. Это ограничивает их применение в задачах, таких как фильтрация шума или обучение нейросетей на основе ЭКГ.

Тестирование показало, что искусственная ЭКГ, полученная с помощью новой технологии, близка по параметрам к реальным записям человеческого сердца.