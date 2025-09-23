В Петербурге создали ИИ для обнаружения лесных пожаров с дронов

Нейросеть анализирует видео в реальном времени и автоматически идентифицирует активные очаги огня и тлеющие участки. Система сразу определяет географические координаты обнаруженных возгораний, используя данные телеметрии дрона. Эта информация вместе с видеопотоком передаётся на наземный пункт управления, отметили в пресс-службе компании.

Важной особенностью разработки является возможность работы без постоянного соединения. Если беспилотник выходит из зоны действия связи, он продолжает съёмку и фиксацию данных, а после возвращения в зону покрытия отправляет всю собранную информацию.

Пилотные испытания системы уже проведены в Якутии совместно с республиканским Минэкологии. Тестирование проводилось на беспилотнике «Геоскан 701 Видео». Также в регионе апробировали другие модели дронов для выявления нарушителей противопожарного режима и оценки последствий возгораний.