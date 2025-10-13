В Петербурге создали платформу для управления транспортом будущего

Особенностью платформы является комбинация имитационных моделей с нейронными сетями. Такой подход исключает формирование нереалистичных сценариев управления, одновременно позволяя системе выявлять важные закономерности в данных. Платформа постоянно самообучается и работает даже с ограниченными вычислительными мощностями.

Точность определения координат объектов дорожной обстановки достигает 5 сантиметров, а вероятность их обнаружения — до 0,95. Система способна обрабатывать данные из различных источников и объединять их в единую геоинформационную базу.

Разработка обладает кросс-отраслевым потенциалом и уже тестируется для решения задач в энергетике, нефтегазовой отрасли и биомедицине.