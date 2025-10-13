В Петербурге создали платформу для управления транспортом будущего

Опубликовано 13 октября 2025, 23:591 мин.
В Петербурге создали платформу для управления транспортом будущегоСистема сможет прогнозировать дорожную обстановку и снижать пробки
В пресс-службе Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого сообщили, что ученые вуза представили прототип интеллектуальной платформы для управления транспортными системами. Разработка, получившая название «Поланис», способна анализировать большие массивы данных и оптимизировать транспортные потоки.
© Ferra.ru
Особенностью платформы является комбинация имитационных моделей с нейронными сетями. Такой подход исключает формирование нереалистичных сценариев управления, одновременно позволяя системе выявлять важные закономерности в данных. Платформа постоянно самообучается и работает даже с ограниченными вычислительными мощностями.
Точность определения координат объектов дорожной обстановки достигает 5 сантиметров, а вероятность их обнаружения — до 0,95. Система способна обрабатывать данные из различных источников и объединять их в единую геоинформационную базу.
Разработка обладает кросс-отраслевым потенциалом и уже тестируется для решения задач в энергетике, нефтегазовой отрасли и биомедицине.