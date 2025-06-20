В ПНИПУ разработали виртуальную нефтяную скважину для расчётов прочности породы

Опубликовано 20 июня 2025, 23:151 мин.
В ПНИПУ разработали виртуальную нефтяную скважину для расчётов прочности породыЭто важно для экономики
Учёные из пермского университета ПНИПУ и ИПНГ РАН создали виртуальную копию нефтяной скважины для прогнозирования изменения напряжений в пласте породы после кислотной обработки, необходимой при таких работах.
Виртуальная скважина позволяет правильно рассчитать последствия от применения подобных технологий, чтобы точно определить риски снижения прочности породы и предотвращения аварий.
Разработка поможет предотвратить остановку производства и повысить продуктивность нефтедобычи. К тому же нефтяная отрасль является одним из основных источников доходов для российского бюджета, и её доля составляет около 30%.
Как отмечает издание Naked Science, простои нефтедобычи могут привести к экономическим потерям государства и росту безработицы.