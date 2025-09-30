В Подмосковье начали испытания скоростного лифта для небоскребов

Работы ведутся в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, согласованных с Министерством промышленности и торговли РФ. Проект включает восемь этапов, и предприятие в настоящее время приступило к четвёртому, который предполагает испытания первой кабины. Его планируется завершить до конца 2025 года.

Генеральный директор завода Геннадий Перегудов отметил, что сейчас предприятие производит лифты со скоростью движения от 1,0 до 2,5 м/с. Новая модель призвана удовлетворить растущий спрос в сегменте высотного строительства.