В Подмосковье наградили лучших детских врачей и обсудили новшества в медицине

Губернатор подчеркнул, что останавливаться в развитии медицины недопустимо, особенно когда речь идет о здоровье детей. Он отметил важность обмена опытом и внедрения новых методик в практику поликлиник и стационаров, пишет 360.ru.

Съезд проводится в регионе с 2020 года и стал флагманским мероприятием для медицинского сообщества. Награды получили специалисты из Дзержинского, Щелкова, Электростали, Видного и других муниципалитетов. Губернатор отметил важность обмена опытом и внедрения новых методик в практику лечебных учреждений.

Сегодня в Подмосковье работает свыше 2,6 тысячи педиатров. Для них действуют программы поддержки и повышения квалификации. Молодым специалистам помогают опытные наставники, также внедрена система профилактики профессионального выгорания. С начала действия этих мер удалось адаптировать к работе более 300 врачей и сократить нехватку кадров. Дополнительно врачи могут рассчитывать на социальную ипотеку, компенсацию аренды жилья и премии за привлечение новых коллег.

Особое внимание уделяется развитию системы родовспоможения. В регионе работают шесть перинатальных центров и клинический институт акушерства и гинекологии МОНИАГ. Ежегодно здесь рождается более 70 тысяч детей. Для молодых родителей созданы условия, которые позволяют получать медицинскую помощь на современном уровне.