В Подмосковье наградили лучших детских врачей и обсудили новшества в медицине

В Подмосковье наградили лучших детских врачей и обсудили новшества в медицинеВ рамках съезда «Педиатрия как искусство»
© Пресс-служба Губернатора Московской области / Евгений Пронин
Губернатор подчеркнул, что останавливаться в развитии медицины недопустимо, особенно когда речь идет о здоровье детей. Он отметил важность обмена опытом и внедрения новых методик в практику поликлиник и стационаров, пишет 360.ru.
Съезд проводится в регионе с 2020 года и стал флагманским мероприятием для медицинского сообщества. Награды получили специалисты из Дзержинского, Щелкова, Электростали, Видного и других муниципалитетов. Губернатор отметил важность обмена опытом и внедрения новых методик в практику лечебных учреждений.
Сегодня в Подмосковье работает свыше 2,6 тысячи педиатров. Для них действуют программы поддержки и повышения квалификации. Молодым специалистам помогают опытные наставники, также внедрена система профилактики профессионального выгорания. С начала действия этих мер удалось адаптировать к работе более 300 врачей и сократить нехватку кадров. Дополнительно врачи могут рассчитывать на социальную ипотеку, компенсацию аренды жилья и премии за привлечение новых коллег.
Особое внимание уделяется развитию системы родовспоможения. В регионе работают шесть перинатальных центров и клинический институт акушерства и гинекологии МОНИАГ. Ежегодно здесь рождается более 70 тысяч детей. Для молодых родителей созданы условия, которые позволяют получать медицинскую помощь на современном уровне.
В прошлом году в Красногорске открылся детский медцентр Рошаля. Здесь оказывают помощь по 28 направлениям, проведены тысячи операций и консультаций. На базе центра действует телемедицинский отдел, который ежедневно проводит сотни онлайн-консультаций. Недавно филиал учреждения начал работу в Ромашкове, где прием ведут педиатры, терапевты и врачи других профилей.
За последние годы развитие медицинской инфраструктуры позволило снизить младенческую смертность в регионе
Программа нынешнего съезда рассчитана на три дня. Врачи обсуждают клинические случаи, редкие заболевания, диетологию, сестринское дело и другие направления. Кроме того, на площадках форума представлено новое медицинское оборудование и цифровые сервисы, которые уже начали применять в регионе.