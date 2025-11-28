В Подмосковье открылось новое высокотехнологичное родильное отделение

В Подмосковье открылось новое высокотехнологичное родильное отделениеОно позволяет принимать до трех тысяч родов ежегодно
Мощность нового корпуса позволяет принимать до трех тысяч родов ежегодно. Медицинское учреждение оснащено передовой техникой и предназначено, в том числе, для ведения сложных беременностей и родов у пациенток с соматическими, сосудистыми патологиями, сахарным диабетом и заболеваниями почек. Также здесь будут оказывать помощь беременным с диагностированными патологиями плода, пишет 360.ru.
Инфраструктура отделения включает индивидуальные залы для родов, где предусмотрена возможность партнерских родов. Помимо этого, в корпусе расположены высокотехнологичные операционные, отделения реанимации и неонатологии, а также комфортабельные палаты и дневной стационар.
Губернатор Андрей Воробьев отметил вклад медицинского сообщества в демографическую ситуацию, подчеркнув высокий уровень рождаемости в регионе в текущем году. Он выразил благодарность врачам за их профессиональный труд и обмен бесценным опытом.