В Подмосковье открылось новое высокотехнологичное родильное отделение

Мощность нового корпуса позволяет принимать до трех тысяч родов ежегодно. Медицинское учреждение оснащено передовой техникой и предназначено, в том числе, для ведения сложных беременностей и родов у пациенток с соматическими, сосудистыми патологиями, сахарным диабетом и заболеваниями почек. Также здесь будут оказывать помощь беременным с диагностированными патологиями плода, пишет 360.ru.