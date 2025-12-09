В Подмосковье подарят 80 миллионов рублей тем, кто делает добро

Губернатор Андрей Воробьев выразил благодарность всем волонтерам и активным жителям, чьи поступки меняют жизнь региона к лучшему. Особое внимание в этом году уделяется инициативам по поддержке участников специальной военной операции и их семей, пишет 360.ru.

Премия вручается в трех основных номинациях: «Герои на службе», «Герои в тылу» и «Доброе дело». Победители традиционно направляют полученные средства на закупку необходимого для бойцов, доставку гуманитарных грузов или реализацию социальных проектов.

За время существования премии, а это 12 лет, ее лауреатами стали уже 13 тысяч человек. Общая сумма призового фонда за все годы составила около 1.5 миллиарда рублей.

Подать заявку можно с 9 по 15 декабря через специальную анкету на сайте премии. В ней необходимо описать свою добровольческую инициативу, указав конкретные заслуги и достижения.