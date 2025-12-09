В России
Опубликовано 09 декабря 2025, 15:30
1 мин.

В Подмосковье подарят 80 миллионов рублей тем, кто делает добро

Прием заявок на губернаторскую премию открыт
В Московской области стартовал прием заявок на ежегодную губернаторскую премию «Мы рядом. Доброе дело». В 2024 году ее лауреатами станут 100 человек, которые разделят между собой 80 миллионов рублей.
В Подмосковье подарят 80 миллионов рублей тем, кто делает добро

© Пресс-служба Губернатора Московской области / Антон Чернов

Губернатор Андрей Воробьев выразил благодарность всем волонтерам и активным жителям, чьи поступки меняют жизнь региона к лучшему. Особое внимание в этом году уделяется инициативам по поддержке участников специальной военной операции и их семей, пишет 360.ru.

Премия вручается в трех основных номинациях: «Герои на службе», «Герои в тылу» и «Доброе дело». Победители традиционно направляют полученные средства на закупку необходимого для бойцов, доставку гуманитарных грузов или реализацию социальных проектов.

За время существования премии, а это 12 лет, ее лауреатами стали уже 13 тысяч человек. Общая сумма призового фонда за все годы составила около 1.5 миллиарда рублей.

Подать заявку можно с 9 по 15 декабря через специальную анкету на сайте премии. В ней необходимо описать свою добровольческую инициативу, указав конкретные заслуги и достижения.

Источник:360.ru
Автор:Булат Кармак
Теги:
#В России
,
#москва
,
#премия