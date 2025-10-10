В Подмосковье появятся новые заводы, фермы и рабочие места

Одним из ключевых участников стала компания «КБ Русь», которая планирует расширить производство сельскохозяйственных дронов. Предприятие базируется в особой экономической зоне «Исток» и уже выпустило модель R-30 «Аршин» для внесения удобрений и обработки полей. В ближайшие годы компания рассчитывает наладить серийный выпуск новой разработки — вертолета R-2200 «Бекас», пишет 360.ru.

Компания «Асконт+» инвестирует 2,6 миллиарда рублей в строительство завода по производству ветеринарных препаратов в Серпухове. Производственный комплекс должен заработать в 2027 году и обеспечит 200 рабочих мест.

Производитель мороженого «Чистая линия» продолжит расширение в Подмосковье. В Подольске появится новый распределительный центр, а в Долгопрудном — завод по выпуску мороженого и логистический хаб. Общий объем инвестиций превысит три миллиарда рублей, будет создано около 500 рабочих мест.

В Зарайске компания «Сельхозпродукты» построит ферму на 1500 голов крупного рогатого скота. Еще один проект — тепличный комплекс «Иванисово» — планирует увеличить производственные площади на 15 гектаров и создать 250 новых вакансий.

Кроме того, компания «ПФМ» расширит мощности по производству кормов для животных, а фермерское хозяйство Цветкова построит ферму на тысячу голов КРС в Щелкове. Также в Чехове появится завод по переработке яиц, а в Шатуре модернизируют рыбхоз.