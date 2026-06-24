В Подмосковье расширили список отраслей для импортозамещения

Как пояснила замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Юлия Баринова, цель изменений — снизить импортную зависимость и расширить выпуск отечественной продукции. Доля импорта в этих отраслях в России остаётся высокой: от 50–60% в производстве инвалидных колясок до 70–80% в судостроении и производстве мотоциклов.

По словам председателя комитета Мособлдумы по бюджету Тараса Ефимова, включение в перечень позволит подмосковным предприятиям в течение 3–7 лет существенно нарастить мощности и локализовать критически важные импортные компоненты. Меры поддержки охватят как крупные производства, так и малый бизнес в этих секторах.

«Для снижения импортной зависимости, расширения ассортимента и выпуска отечественной продукции предлагаем дополнить закон следующими видами деятельности: строительство кораблей и судов, производство инвалидных колясок, мотоциклов и велосипедов, производство мебели и производство спортивных товаров», — заявила Баринова.