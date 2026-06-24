В России
Опубликовано 24 июня 2026, 15:35
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В Подмосковье расширили список отраслей для импортозамещения

В перечень добавили судостроение, мотоциклы, мебель и спорттовары
Депутаты Мособлдумы приняли закон, расширяющий перечень видов деятельности, подпадающих под меры поддержки импортозамещения. В список добавили строительство кораблей, производство мотоциклов, велосипедов, инвалидных колясок, мебели и спортивных товаров. Производители этих категорий смогут получить региональные льготы, субсидии и займы.
В Подмосковье расширили список отраслей для импортозамещения

© Ferra.ru

Как пояснила замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Юлия Баринова, цель изменений — снизить импортную зависимость и расширить выпуск отечественной продукции. Доля импорта в этих отраслях в России остаётся высокой: от 50–60% в производстве инвалидных колясок до 70–80% в судостроении и производстве мотоциклов.

По словам председателя комитета Мособлдумы по бюджету Тараса Ефимова, включение в перечень позволит подмосковным предприятиям в течение 3–7 лет существенно нарастить мощности и локализовать критически важные импортные компоненты. Меры поддержки охватят как крупные производства, так и малый бизнес в этих секторах.

«Для снижения импортной зависимости, расширения ассортимента и выпуска отечественной продукции предлагаем дополнить закон следующими видами деятельности: строительство кораблей и судов, производство инвалидных колясок, мотоциклов и велосипедов, производство мебели и производство спортивных товаров», — заявила Баринова.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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