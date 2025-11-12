В Подмосковье вложат 1,5 млрд рублей в расширение импортозамещающего оборудования для ЖКХ

Опубликовано 12 ноября 2025, 00:051 мин.
В Подмосковье вложат 1,5 млрд рублей в расширение импортозамещающего оборудования для ЖКХСоздадут 80 рабочих мест
Компания ADL вложит 1,5 млрд рублей в строительство нового производственного комплекса в Коломенском округе площадью 10 000 кв. м. Проект запланирован к завершению в 2028 году.
© Ferra.ru
В рамках проекта предусматрены расширение производства запорной арматуры, электроприводов, модульных отопительных установок и насосных станций. В результате будет создано около 80 рабочих мест.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил важность проекта для модернизации инженерных сетей и заявил, что Фонд развития промышленности РФ поддерживает ADL современным оборудованием. Руководство компании уделяет внимание обучению сотрудников, обеспечивая конкурентоспособные условия труда.
В настоящее время ADL управляет четырьмя производственными объектами и тремя логистическими центрами, производя более 800 000 единиц продукции в год. К 2030 году планируется увеличить объём производства до 3 млн единиц.