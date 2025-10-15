В Подмосковье вышли на маршруты новые автобусы ЛиАЗ с климат-контролем и USB-розетками

В текущем году Подмосковье планирует получить 428 новых автобусов, причём 219 из них поступают по федеральной программе. Ранее регион уже получил 55 машин ЛиАЗ, а до конца ноября ожидается поставка ещё 144 единиц транспорта. Все автомобили приобретены по программе льготного лизинга в рамках федерального проекта, пишет 360.ru.

Новые автобусы соответствуют современным стандартам комфорта и безопасности. Пассажирам доступны USB-розетки для зарядки устройств, системы климат-контроля и информационные табло. Для маломобильных граждан предусмотрены механические аппарели и крепления для колясок.