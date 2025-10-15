В России
В Подмосковье вышли на маршруты новые автобусы ЛиАЗ с климат-контролем и USB-розетками

20 новых машин
Автобусный парк Московской области продолжает обновляться. Филиалы «Мострансавто» получили 20 новых низкопольных автобусов ЛиАЗ, которые уже начали работу на наиболее востребованных маршрутах. Технику осмотрел губернатор Андрей Воробьёв, пообщавшись с водителями и отметив важность регулярного обновления транспорта.
В Подмосковье вышли на маршруты новые автобусы ЛиАЗ с климат-контролем и USB-розетками

В текущем году Подмосковье планирует получить 428 новых автобусов, причём 219 из них поступают по федеральной программе. Ранее регион уже получил 55 машин ЛиАЗ, а до конца ноября ожидается поставка ещё 144 единиц транспорта. Все автомобили приобретены по программе льготного лизинга в рамках федерального проекта, пишет 360.ru.

Новые автобусы соответствуют современным стандартам комфорта и безопасности. Пассажирам доступны USB-розетки для зарядки устройств, системы климат-контроля и информационные табло. Для маломобильных граждан предусмотрены механические аппарели и крепления для колясок.

В Подмосковье вышли на маршруты новые автобусы ЛиАЗ с климат-контролем и USB-розетками

Оснащение автобусов включает стационарные валидаторы для безналичной оплаты, системы видеонаблюдения и пожаротушения. Как отметил генеральный директор «Мострансавто» Андрей Майоров, производитель учитывает все требования к уровню удобства и безопасности при изготовлении транспорта.

