Опубликовано 13 ноября 2025, 17:36
В Подмосковье запустят 53 проекта с искусственным интеллектом до конца года

Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровых инициативах региона
В Московской области к концу года запустят 53 проекта с применением искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев на форуме «Цифровые решения» в Москве. Сейчас в регионе уже работают 41 цифровая инициатива, включая голосовых помощников и нейросети для автоматизации госуслуг.
ИИ активно внедряют в здравоохранении, ЖКХ и социальную сферу. Например, робот Светлана помогает жителям записываться к врачу и продлевать рецепты, а ИИ-ассистент Галина консультирует по вопросам соцзащиты. В сфере ЖКХ работает робот Женя, пишет 360.ru.

Системы с элементами искусственного интеллекта проверяют документы, подаваемые через госуслуги, и уже обработали свыше четырех миллионов заявок, что снизило количество отказов на 20%.

Технологии также применяются для обеспечения безопасности. Более 140 камер контролируют леса, а 92 тысячи комплексов «Безопасного региона» фиксируют нарушения, включая ямы на дорогах и скопление мусора.

Нейросети анализируют очереди на транспорте, заполняемость спортивных объектов и качество школьного питания. По словам Воробьева, в следующем году регион продолжит развивать проекты в области ИИ и городского планирования.