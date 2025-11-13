В Подмосковье запустят 53 проекта с искусственным интеллектом до конца года

ИИ активно внедряют в здравоохранении, ЖКХ и социальную сферу. Например, робот Светлана помогает жителям записываться к врачу и продлевать рецепты, а ИИ-ассистент Галина консультирует по вопросам соцзащиты. В сфере ЖКХ работает робот Женя, пишет 360.ru.

Системы с элементами искусственного интеллекта проверяют документы, подаваемые через госуслуги, и уже обработали свыше четырех миллионов заявок, что снизило количество отказов на 20%.

Технологии также применяются для обеспечения безопасности. Более 140 камер контролируют леса, а 92 тысячи комплексов «Безопасного региона» фиксируют нарушения, включая ямы на дорогах и скопление мусора.

Нейросети анализируют очереди на транспорте, заполняемость спортивных объектов и качество школьного питания. По словам Воробьева, в следующем году регион продолжит развивать проекты в области ИИ и городского планирования.