В Подмосковье запустят экологически чистое производство гофрокартона

Опубликовано 02 июля 2025, 15:451 мин.
В Подмосковье запустят экологически чистое производство гофрокартонаРайон выбран из-за логистики
В особой экологической зоне «Кашира» Московской области строится предприятие для экологически чистого производства картона и бумаги для гофрирования. Проект реализует компания «Архбум Лайнер», которая входит в холдинг «АЦБК».
© Пресс-служба администрации г.о. Кашира
Стоимость проекта составляет порядка 22,9 млрд рублей, планируется создание 249 рабочих мест, а годовой выпуск продукции должен составить 325 000 тонн. В производстве будут использовать как макулатурное сырьё, так и современные ресурсосберегающие технологии.
Подмосковная Кашира была выбрана для реализации этого проекта ввиду логистики и близости реки. Производство должно стартовать в 2028 году.