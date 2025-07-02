В Подмосковье запустят экологически чистое производство гофрокартона

Стоимость проекта составляет порядка 22,9 млрд рублей, планируется создание 249 рабочих мест, а годовой выпуск продукции должен составить 325 000 тонн. В производстве будут использовать как макулатурное сырьё, так и современные ресурсосберегающие технологии.

Подмосковная Кашира была выбрана для реализации этого проекта ввиду логистики и близости реки. Производство должно стартовать в 2028 году.