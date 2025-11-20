В подмосковных колледжах появятся 3D‑принтеры, VR‑тренажеры и новые станки

В подмосковных колледжах появятся 3D‑принтеры, VR‑тренажеры и новые станкиУчебные мастерские модернизируют по всей области
© Пресс-служба Губернатора Московской области
Особое внимание уделяется оснащению учебных мастерских современным оборудованием. В планах — установка 3D-принтеров, VR-тренажеров, новых токарных и фрезерных станков, а также создание сварочных ячеек. В автомобильно-дорожном колледже в Бронницах уже появилась лазерная установка и окрасочно-сушильная камера, пишет 360.ru.
Практическим навыкам в образовательном процессе отводится около 70% времени. Оборудование в мастерских соответствует реальному производственному, что позволяет студентам осваивать актуальные профессиональные компетенции. Например, в колледже «Московия» создана лаборатория с VR-тренажером и трассой для обучения управлению беспилотными летательными аппаратами.
Параллельно ведется капитальный ремонт учебных корпусов. Работы уже завершены в Орехово-Зуевском железнодорожном техникуме и техникуме имени Королева в Пушкино. В начале 2026 года откроются обновленные образовательные учреждения в Жуковском, Электростали, Волоколамске и Наро-Фоминске.
Программа развития среднего профессионального образования учитывает потребности региональной промышленности, транспорта и логистики. В подмосковных колледжах сейчас обучаются 84 тысячи студентов, причем 60% девятиклассников региона выбирают именно этот образовательный путь.