В правительстве обсудят увеличение грантов для ИИ-проектов до 80%

Ранее кабмин утвердил перечень из 24 новых особо значимых проектов в ключевых отраслях экономики: транспорте, промышленности, торговле и агропромышленном комплексе. В аппарате подчеркнули, что внедрение отечественных IT-решений из этого перечня будет способствовать цифровизации этих секторов. Всего с 2022 года отобрано более 200 проектов, из них 128 уже завершено.

«Ведется работа над совершенствованием мер поддержки особо значимых проектов с использованием технологий ИИ. В частности, прорабатывается возможность увеличения грантового софинансирования — с текущих 50% до 80% от стоимости проекта», — сказано в сообщении.