В Приамурском университете появился киберфизический полигон

Полигон сочетает виртуальные модели и физическое оборудование. В рамках занятий уже была запущена модель энергосистемы по стандартам Федеральной сетевой компании для наблюдения за работой защитных алгоритмов при различных аварийных сценариях. Используемая технология полунатурного моделирования предполагает, что часть системы представлена математической моделью, а ключевые компоненты — реальным оборудованием. Это позволяет исследовать их взаимодействие без вывода объектов на промышленный режим.

Также на полигоне обучают работе с виртуальной моделью системы управления процессом флотации руды — ключевой технологии горно-обогатительной отрасли. Студенты разрабатывают систему регулирования клапанов, используя модель процесса в реальном времени с промышленным протоколом обмена данными.