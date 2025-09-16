В приложении Алиса появилась возможность оживлять фото с любым сюжетом

Созданные ролики имеют разрешение 480p и сохраняют пропорции исходного изображения. В конце каждого видео добавляется логотип Алисы, который указывает на использование нейросети. Пользователи могут скачать видео или поделиться ссылкой на него, а также создавать несколько роликов для последующего монтажа в видеоряд.

Яндекс оптимизировал код модели для анимации изображений, что ускорило генерацию видео примерно в 1,5 раза. В среднем создание ролика занимает около 20 секунд, в зависимости от загрузки системы. Все видео проверяются на соответствие правилам сервиса с помощью визуально-языковой модели, а пользователи могут сообщить о некорректном контенте через форму обратной связи.

Для создания анимированного изображения нужно нажать в приложении Алиса кнопку «Оживи фото». В будущем эта возможность станет доступна и на сайте alice.yandex.ru, в приложении Яндекс с Алисой, а также в Яндекс Браузере. Новая функция предоставляется бесплатно для всех пользователей.