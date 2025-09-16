В России
Опубликовано 16 сентября 2025, 14:24
1 мин.

В приложении Алиса появилась возможность оживлять фото с любым сюжетом

Новая функция доступна всем пользователям бесплатно
В мобильном приложении Алиса появилась возможность превращать статичные изображения в короткие видеоролики с помощью нейросети. Пользователю достаточно загрузить фотографию и задать описание сюжета, после чего система создаст видео длиной около 4 секунд. Новая функция сочетает физически правдоподобное движение объектов с оригинальной стилистикой изображения, позволяя оживлять старые фото, картины и детские рисунки.
Созданные ролики имеют разрешение 480p и сохраняют пропорции исходного изображения. В конце каждого видео добавляется логотип Алисы, который указывает на использование нейросети. Пользователи могут скачать видео или поделиться ссылкой на него, а также создавать несколько роликов для последующего монтажа в видеоряд.

Яндекс оптимизировал код модели для анимации изображений, что ускорило генерацию видео примерно в 1,5 раза. В среднем создание ролика занимает около 20 секунд, в зависимости от загрузки системы. Все видео проверяются на соответствие правилам сервиса с помощью визуально-языковой модели, а пользователи могут сообщить о некорректном контенте через форму обратной связи.

Для создания анимированного изображения нужно нажать в приложении Алиса кнопку «Оживи фото». В будущем эта возможность станет доступна и на сайте alice.yandex.ru, в приложении Яндекс с Алисой, а также в Яндекс Браузере. Новая функция предоставляется бесплатно для всех пользователей.

