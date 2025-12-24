В приложении Яндекс Go появилась возможность купить билет на электричку

Подмосковье, Рязанская и Калужская области первыми получили эту возможность. В Яндекс Go можно строить маршруты с использованием различных видов транспорта. Пользователь указывает пункт назначения и видит все доступные варианты, включая поездки на пригородных поездах ЦППК. Эта опция особенно полезна для поездок из Москвы в другие города, например, в Истру или Шатуру.

Купить билет можно как из Москвы, так и из ближайших регионов. Оплата доступна картой, привязанной к сервисам Яндекса, или через СБП. Билет сохраняется в истории заказов и на главном экране приложения, что позволяет легко к нему вернуться. Для прохода на станцию нужно отсканировать QR-код на турникете или валидаторе, после чего в приложении появится штрих-код для открытия турникета и предъявления контролёру.

В разделе «Транспорт» жители Московского региона также могут пополнить карту «Тройка» и приобрести билет на «Аэроэкспресс». В Великом Новгороде, Ярославле, Рыбинске и Вологде доступна оплата проезда в городском транспорте. В будущем планируется внедрение мультимодальных сценариев, позволяющих комбинировать различные виды транспорта и оплачивать их в одном приложении. Пользователи в разных регионах России смогут пополнять транспортные карты, покупать абонементы и оплачивать проезд через привычный интерфейс.