В программу V Конгресса молодых учёных включили более 170 мероприятий

Центральная тема Конгресса — «Энергия науки: от потенциала знаний к созданию будущего». Программа охватывает четыре ключевых направления: развитие критически важных отраслей промышленности, инициативы в рамках Десятилетия науки, научную инфраструктуру и международное сотрудничество.

Особое внимание будет уделено энергетическому сектору, приуроченному к 80-летию атомной отрасли. Участники обсудят вклад науки в развитие отрасли, международные партнёрства и будущие технологические тенденции. В повестку дня также включены обсуждения по возобновляемым источникам энергии, исследованию Арктики и энергетическим прогнозам до 2050 года.

Также будут обсуждаться решения в области инноваций транспорта, такие как интеллектуальная инфраструктура и цифровая интеграция. В области медицины конгресс будет посвящён генным и клеточным технологиям, регенеративной биомедицине и переходу от научных исследований к практическому применению.

«Насыщенная программа Конгресса молодых учёных в этом году отражает всё разнообразие российского научного ландшафта: на повестке развитие инновационных технологий, связь бизнеса и науки, трансфер инноваций из науки в экономику, международное научное сотрудничество, инициативы Десятилетия науки и технологий. Огромная роль Конгресса молодых учёных состоит в том, что все эти вопросы обсуждаются на одной площадке с представительным научным сообществом, и меры поддержки науки и инициативы адаптируются в режиме реального времени. Будущее науки создаётся здесь в атмосфере обмена идеями, энтузиазма и научного творчества», — рассказал председатель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых учёных и мероприятий-спутников, советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.