В РАН обсудят переброску воды из Печоры Северной Двины в Донбасс

Данилов-Данильян пояснил, что впервые об этой идее заговорили 22 октября на встрече учёных. А 2 декабря он представит свой план на кафедре наук о Земле. Эксперт считает, что кафедра поддержит идею, а затем её одобрит и президиум.

Для перекачки воды планируется использовать новые полимерные или композитные трубы. Вода будет поступать из рек Печора и Северная Двина, которые впадают в Северный Ледовитый океан. Трубопровод пройдёт по рекам Кама и Волга, а затем по каналу Волго-Дон-2 в Приазовье. А для перекачки воды можно использовать газогенераторы Газпрома.

«Мы имеем новую технологию, которая принципиально отличается от старой, фактически гарантирует отсутствие фильтрации. Есть даже плюсы — Север теплеет, как хорошо известно, перестраиваются экосистемы Северного Ледовитого океана, и если забрать часть тёплой воды, которую несут туда реки, то облегчаем им адаптацию, поскольку замедляется процесс нагрева. <…> Везде резко обостряется водный кризис, да ещё новые территории у нас добавились, которые всегда жили без воды, а сейчас в ДНР на два часа в день один раз в три дня дают воду», — отметил учёный.