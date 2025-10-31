В РАН заявили о скорых возможностях генетики в создании микроорганизмов

Пышный отметил, что на сегодняшний день генетика располагает методиками и инструментарием, дающими возможность в ближайшей перспективе создавать новых живых существ, пока это только микроорганизмы. Однако, по его словам, попытки создать высших животных на текущем этапе развития науки являются преждевременными.

«Попытаться какую-нибудь плазмиду сделать уже реалистично. Плазмида или, там, маленький микроорганизм типа бактерии <...> Отвечу так: практически мы близки к тому, чтобы создать отдельный штамм микроорганизмов», — подчеркнул учёный.