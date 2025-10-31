В России
Опубликовано 31 октября 2025, 21:03
1 мин.

В РАН заявили о скорых возможностях генетики в создании микроорганизмов

К этому наука уже близка
Замминистра науки и высшего образования РФ, член-корреспондент РАН Дмитрий Пышный представил доклад о современных достижениях в области генетики в рамках марафона «Знание». В своём выступлении он акцентировал внимание на разработке генетических конструкций, таких как плазмиды, и создании новых штаммов микроорганизмов.
В РАН заявили о скорых возможностях генетики в создании микроорганизмов

© StockCake

Пышный отметил, что на сегодняшний день генетика располагает методиками и инструментарием, дающими возможность в ближайшей перспективе создавать новых живых существ, пока это только микроорганизмы. Однако, по его словам, попытки создать высших животных на текущем этапе развития науки являются преждевременными.

«Попытаться какую-нибудь плазмиду сделать уже реалистично. Плазмида или, там, маленький микроорганизм типа бактерии <...> Отвечу так: практически мы близки к тому, чтобы создать отдельный штамм микроорганизмов», — подчеркнул учёный.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#наука