В РАН заявили о скорых возможностях генетики в создании микроорганизмов

Опубликовано 31 октября 2025, 21:031 мин.
В РАН заявили о скорых возможностях генетики в создании микроорганизмовК этому наука уже близка
Замминистра науки и высшего образования РФ, член-корреспондент РАН Дмитрий Пышный представил доклад о современных достижениях в области генетики в рамках марафона «Знание». В своём выступлении он акцентировал внимание на разработке генетических конструкций, таких как плазмиды, и создании новых штаммов микроорганизмов.
© StockCake
Пышный отметил, что на сегодняшний день генетика располагает методиками и инструментарием, дающими возможность в ближайшей перспективе создавать новых живых существ, пока это только микроорганизмы. Однако, по его словам, попытки создать высших животных на текущем этапе развития науки являются преждевременными.
«Попытаться какую-нибудь плазмиду сделать уже реалистично. Плазмида или, там, маленький микроорганизм типа бактерии <...> Отвечу так: практически мы близки к тому, чтобы создать отдельный штамм микроорганизмов», — подчеркнул учёный.