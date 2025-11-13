В РАО призвали проверить образовательный контент, сгенерированный нейросетями

Васильева пояснила, что учителя сейчас используют цифровые инструменты на уроках, но по-прежнему в основном полагаются на традиционные методы. Она также отметила, что использование цифровых инструментов должно быть сбалансированным.

Глава РАО подчеркнула ответственность за то, что создаёт ИИ. По словам Васильевой, учёные и преподаватели должны тщательно проверять учебные материалы. К тому же на проекты, связанные с искусственным интеллектом, тратится много денег, но важно убедиться, что информация верна и кто-то несёт за неё ответственность.

«Экспертиза в области образовательного контента должна быть за учёными и педагогами-практиками, и тогда мы точно будем знать, что можем предложить нашим учителям тот продукт, который будет способствовать их работе», — подчеркнула Васильева.