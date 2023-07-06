В распространении борщевика на Камчатке обвинили туристов

Распространение борщевика Сосновского на все новые территории Камчатского края связано с развитием сети туристических маршрутов, заявила декан факультета естественных и технических наук Камчатского государственного университета Елизавета Девятова.

По словам доцента кафедры биологии и наук о Земле КамГУ, растение очень хорошо разносится в протекторе автомобильных покрышек.

Борщевик Сосновского относится к чужеродным инвазионным видам, которые конкурируют с аборигенными и вытесняют их из естественных сообществ, что снижает разнообразие растений в экосистеме. При этом флора Камчатки сама по себе бедна, отмечает специалист. Кроме того, при контакте кожи с соком борщевика под воздействием ультрафиолетового излучения содержащиеся в нем фуранокумарины — фотосенсибилизирующие соединения — вызывают ожоги.

На Камчатку растение впервые было завезено для испытания в качестве силосной культуры на опытных полях Камчатской сельскохозяйственной опытной станции в селе Сосновка. До начала 2000 года борщевик около 30 лет не выходил за пределы окрестностей села, отмечает исследовательница. В 2010 борщевик был отмечен в первый раз в Петропавловске-Камчатском, а в 2020 году — в центральной Камчатке.

Это, подчеркивает Девятова, говорит о том, что растение прошло акклиматизацию. По её словам, борщевик Сосновского снижает рекреационную ценность территории.

При этом, сокрушается ученая, в Камчатском крае не предусмотрено и не предпринимается никаких мер по контролю и сдерживанию растений.