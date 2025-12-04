В РФ научились контролировать «строительный материал» для искусственных органов

Биогели похожи на естественную среду, в которой живут клетки человеческого организма. В регенеративной медицине они выполняют роль каркаса или «умных чернил». В них помещают живые клетки, чтобы вырастить, например, хрящ или кожу. Однако до сих пор было сложно контролировать, как именно внутри этого каркаса растет и питается будущая ткань.

Новая разработка включает оптический комплекс и цифровую модель. Они позволяют в реальном времени «видеть» и прогнозировать процессы внутри геля, такие как распределение тепла и питательных веществ.

Это дает возможность заранее создавать идеальные условия для печати и роста ткани.

Технология закладывает основу для будущего.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.