Опубликовано 04 декабря 2025, 23:46
В РФ научились контролировать «строительный материал» для искусственных органов

Управление процессом 3D-биопечати
Ученые Российского технологического университета МИРЭА создали уникальную систему, которая позволяет управлять свойствами специальных материалов — биогелей. Эти гели служат основой для выращивания искусственных тканей и органов с помощью 3D-печати, пишет ТАСС.
Биогели похожи на естественную среду, в которой живут клетки человеческого организма. В регенеративной медицине они выполняют роль каркаса или «умных чернил». В них помещают живые клетки, чтобы вырастить, например, хрящ или кожу. Однако до сих пор было сложно контролировать, как именно внутри этого каркаса растет и питается будущая ткань.

Новая разработка включает оптический комплекс и цифровую модель. Они позволяют в реальном времени «видеть» и прогнозировать процессы внутри геля, такие как распределение тепла и питательных веществ.

Это дает возможность заранее создавать идеальные условия для печати и роста ткани.

Технология закладывает основу для будущего.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

