В РФ упростили и обезопасили производство сырья для парфюмерии

Как отмечает ТАСС, альдегиды — важное сырьё для парфюмерии, фармацевтики и производства клеев. Раньше при работе с ними приходилось использовать токсичные и взрывоопасные вещества — водород, угарный газ или соединения бора. Это усложняло процесс и создавало риски.

Химики из ИНЭОС РАН и Высшей школы экономики нашли способ обойтись без опасных добавок. Оказалось, что сами альдегиды могут выполнять их роль. Теперь реакция идёт в мягких условиях, не даёт вредных побочных продуктов и подходит для многих видов сырья.

«Альдегиды представляют собой один из краеугольных камней в органическом синтезе, что связано с их высокой доступностью и способностью вступать во множество реакций. Мы разработали протокол, позволяющий проводить при мягких условиях среды реакции по формированию связей между атомами углерода и атомами углерода и азота, которые при этом не несут угрозы для окружающей среды», — сказано в отчёте исследования.