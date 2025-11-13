В Роскачестве предупредили о риске обсуждения секретов возле «умных» колонок

В Роскачестве предупредили о риске обсуждения секретов возле «умных» колонокМожет пострадать конфиденциальность
Эксперт пояснил, что эти устройства постоянно анализируют звук, потенциально записывая разговоры для создания подробных профилей пользователей.
Кузьменко посоветовал в целях защиты конфиденциальности избегать обсуждения конфиденциальных вопросов вблизи «интеллектуальных» колонок. Речь окружающих может быть записана и использована для отслеживания интересов, повседневной деятельности и характера передвижения.
При выборе интеллектуального устройства эксперты рекомендуют выбирать модели с функцией отключения микрофона. Также важно регулярно проверять разрешения устройства и управлять ими. Роскачество предлагает отключать микрофон, когда колонка не используется, и закрывать камеры ноутбуков, чтобы предотвратить несанкционированный доступ.