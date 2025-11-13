В России
13 ноября 2025
В Роскачестве предупредили о риске обсуждения секретов возле «умных» колонок

Может пострадать конфиденциальность
Роскачество предостерегло пользователей «умных» колонок от обсуждения конфиденциальной информации вблизи этих устройств. Об этом ТАСС рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
Эксперт пояснил, что эти устройства постоянно анализируют звук, потенциально записывая разговоры для создания подробных профилей пользователей.

Кузьменко посоветовал в целях защиты конфиденциальности избегать обсуждения конфиденциальных вопросов вблизи «интеллектуальных» колонок. Речь окружающих может быть записана и использована для отслеживания интересов, повседневной деятельности и характера передвижения.

При выборе интеллектуального устройства эксперты рекомендуют выбирать модели с функцией отключения микрофона. Также важно регулярно проверять разрешения устройства и управлять ими. Роскачество предлагает отключать микрофон, когда колонка не используется, и закрывать камеры ноутбуков, чтобы предотвратить несанкционированный доступ.