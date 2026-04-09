Опубликовано 09 апреля 2026, 19:30
В Роскосмосе омоложение кадров назвали условием технологического прорыва

К 2036 году каждый третий в Роскосмосе должен быть моложе 35 лет
Директор департамента управления персоналом Роскосмоса Ирина Ганиева заявила, что к 2036 году доля сотрудников моложе 35 лет в космической отрасли должна достичь 33%. По её словам, без притока молодых, амбициозных специалистов, свободных от стереотипов, технологический прорыв невозможен. Уже сейчас реализуется множество проектов, включая создание 500 космических классов.
Ганиева подчеркнула, что отрасль должна меняться, и это изменение возможно только с приходом молодёжи, которая смотрит на задачи без шаблонов. При этом важно сохранять баланс между привлечением новых кадров и поддержкой исторических традиций.

Для этого уже действуют программы космических классов — к концу года их будет 500. Кроме того, Роскосмос развивает другие проекты, чтобы вовлекать школьников и студентов в сферу космических технологий. Омоложение кадров названо одним из ключевых условий для достижения лидерства в космосе.

«[Космическая] отрасль должна меняться. Отрасль должна меняться, и меняться она будет только с учётом прихода молодых, амбициозных ребят, которые смотрят на отрасль без призмы стереотипов, шаблонов», — подчеркнула Ганиева.