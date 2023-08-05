В «Роскосмосе» определились с порядком подготовки космонавтов

В «Роскосмосе» определились с порядком подготовки космонавтовКандидатом в космонавты можно будет пробыть не более 2,5 лет
Согласно разработанному «Роскосмосом» порядку, отбор и подготовка космонавтов будет проходить в четыре этапа.
Срок общекосмической подготовки кандидатов в космонавты не будет превышать 2,5 года, следует из подготовленного «Роскосмосом» проекта приказа о порядке отбора космонавтов.
Проходить она будет в четыре этапа. За общекосмической подготовкой кандидатов в космонавты следует подготовка прошедших аттестацию космонавтов в составе групп специализации по типам пилотируемых космических объектов или направлению деятельности. Третий этап — подготовка космонавтов в составе экипажей пилотируемых космических кораблей. Четвертый этап — подготовка космонавтов на борту пилотируемого космического корабля.
Эта последовательность является обязательной, отмечается в проекте документа, который должен вступить в силу в октябре.