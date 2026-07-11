В России 41% работодателей считают управление зумерами сложным из-за кибергигиены

Главная причина заключается в пренебрежении кибергигиеной: зумеры используют личные мессенджеры и облака для работы, создавая «теневую ИТ-инфраструктуру». Это повышает риски утечек и атак. Лишь 2% работодателей считают их комфортными сотрудниками.

В целом речь идёт о том, что молодые специалисты ожидают быстрого доступа к данным, прозрачности и минимума бюрократии, но корпоративные регламенты часто устарели. Если рабочие сервисы кажутся неудобными, они переходят на личные инструменты, выводя документы и переписку за пределы защищённой инфраструктуры. Это создаёт бреши для вредоносного ПО и фишинга, причём отправной точкой инцидентов становится человеческий фактор.

Зумеры чувствительны к контролю и хотят знать, какие данные о них собираются. Эксперты советуют заменить сложные инструкции интерактивным обучением и сделать корпоративные системы максимально удобными, чтобы у сотрудников не было желания переходить на сторонние сервисы. К 2030 году, прогнозируют авторы отчёта, информационная безопасность будет строиться на партнёрстве с сотрудниками, а не на жёстком контроле.