В России актуализировали транспортную стратегию до 2035 года

Новая концепция должна учитывать новые тенденции и вызовы в отрасли, включая единые критерии принятия решений по развитию инфраструктуры и транспорта, а также вопросы, связанные с формированием высокоскоростной инфраструктуры страны, внедрением автономных технологий и достижением технологического суверенитета.

Минфин, Минтранс, Минпромторг, Автодор и РЖД должны представить дорожную карту по переходу на российское программное обеспечение к 1 декабря 2025 года, а Минфин и Минтранс — предложения по долгосрочному финансированию к 15 декабря 2025 года.

Министерство транспорта и Министерство финансов также должны представить предложения по финансированию развития городских электропоездов к 23 апреля 2026 года, а промежуточный отчет - к 29 января.