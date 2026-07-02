В России банки, операторы связи и ведомства объединят для защиты от киберпреступников

В работу штаба вовлечены федеральные ведомства, правоохранительные органы, Банк России, а также операторы связи, банки и цифровые платформы. Целью структуры является координация усилий государства и частного сектора для оперативного реагирования на онлайн-угрозы.

По данным аппарата вице-премьера, создание штаба — часть системной работы правительства по снижению уровня цифровой преступности. За первые пять месяцев 2026 года количество преступлений с использованием информационных технологий сократилось на 31%.

«Создание оперштаба — одна из системных инициатив правительства, направленная на противодействие кибермошенникам. По итогам реализуемых правительством мер за первые пять месяцев 2026 года число преступлений с использованием информационных технологий сократилось на 31%», — передаёт Интерфакс данные правительства.