В России
Опубликовано 02 июля 2026, 11:35
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В России банки, операторы связи и ведомства объединят для защиты от киберпреступников

Создан штаб по борьбе с кибермошенничеством
Вице-премьер Дмитрий Григоренко возглавил новый оперативный штаб по противодействию кибермошенничеству. Структура создана как подкомиссия правительственной комиссии по цифровому развитию и займётся выявлением мошеннических схем и разработкой мер защиты в рамках госинформационной системы «Антифрод».
В России банки, операторы связи и ведомства объединят для защиты от киберпреступников
© Крылов Иван, CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

В работу штаба вовлечены федеральные ведомства, правоохранительные органы, Банк России, а также операторы связи, банки и цифровые платформы. Целью структуры является координация усилий государства и частного сектора для оперативного реагирования на онлайн-угрозы.

По данным аппарата вице-премьера, создание штаба — часть системной работы правительства по снижению уровня цифровой преступности. За первые пять месяцев 2026 года количество преступлений с использованием информационных технологий сократилось на 31%.

«Создание оперштаба — одна из системных инициатив правительства, направленная на противодействие кибермошенникам. По итогам реализуемых правительством мер за первые пять месяцев 2026 года число преступлений с использованием информационных технологий сократилось на 31%», — передаёт Интерфакс данные правительства.

Источник:Интерфакс
Автор:Андрей Кадуков
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