В России
Опубликовано 13 августа 2026, 00:10
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В России банковские переводы могут заблокировать из-за старых версий ОС

Новые правила вступят в силу с 1 марта 2027 года
С 1 марта 2027 года банковские переводы в России могут быть заблокированы, если они осуществляются с устройств с устаревшей версией операционной системы, модифицированными или неофициальными прошивками, предупреждает РИА Новости. Об этом сообщил руководитель отдела информационной безопасности Sitronics Group Артём Герасимов.
В России банковские переводы могут заблокировать из-за старых версий ОС
© Pxhere.com

По его словам, устаревшие версии ОС часто содержат известные неисправленные уязвимости, а модифицированные прошивки повышают вероятность взлома. Поэтому встроенные механизмы защиты мобильных банковских приложений могут обнаруживать косвенные признаки компрометации устройства: root-права или jailbreak, запуск в эмуляторе, перехват экрана, вмешательство в память приложения и другие. Однако банки не имеют полного доступа к смартфонам клиентов и не сканируют их произвольно.

Эксперт посоветовал пользователям использовать официальные версии банковских приложений, своевременно обновлять операционную систему и биометрическую защиту, чтобы снизить риск блокировки переводов.

«Да, так как устаревшие версии операционных систем часто содержат известные неисправленные уязвимости, которые активно используются злоумышленниками», — подчеркнул Герасимов.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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