В России банковские переводы могут заблокировать из-за старых версий ОС

По его словам, устаревшие версии ОС часто содержат известные неисправленные уязвимости, а модифицированные прошивки повышают вероятность взлома. Поэтому встроенные механизмы защиты мобильных банковских приложений могут обнаруживать косвенные признаки компрометации устройства: root-права или jailbreak, запуск в эмуляторе, перехват экрана, вмешательство в память приложения и другие. Однако банки не имеют полного доступа к смартфонам клиентов и не сканируют их произвольно.

Эксперт посоветовал пользователям использовать официальные версии банковских приложений, своевременно обновлять операционную систему и биометрическую защиту, чтобы снизить риск блокировки переводов.

«Да, так как устаревшие версии операционных систем часто содержат известные неисправленные уязвимости, которые активно используются злоумышленниками», — подчеркнул Герасимов.