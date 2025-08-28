В России большинство банков присоединятся к системе НСПК для борьбы с мошенниками

Опубликовано 28 августа 2025, 01:151 мин.
В России большинство банков присоединятся к системе НСПК для борьбы с мошенникамиЭто касается банкоматов
Многие российские банки планируют присоединиться к Национальной системе платёжных карт (НСПК) для борьбы с мошенничеством. Как сообщает РИА Новости, банковские организации намерены блокировать операции по пополнению карт Мир наличными через банкоматы при подозрении на подозрительные схемы.
© НСПК
Ранее НСПК сообщила о разработке механизма борьбы с мошенниками, который позволит в случае подозрения на мошенничество блокировать операции по пополнению карт «Мир» наличными через банкоматы.
«Новый сервис бесплатный и добровольный для всех банков. По запросу эмитента НСПК будет отклонять пополнение карт, которые ранее использовались в мошеннических схемах, включая NFCGate. Решение принимается на основе данных НСПК. В настоящее время уже несколько банков изъявили желание внедрить сервис в свои антифрод-системы», — сообщил замиректора операционно-технологического департамента НСПК Георгий Дорофеев.