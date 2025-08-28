В России большинство банков присоединятся к системе НСПК для борьбы с мошенниками

Ранее НСПК сообщила о разработке механизма борьбы с мошенниками, который позволит в случае подозрения на мошенничество блокировать операции по пополнению карт «Мир» наличными через банкоматы.

«Новый сервис бесплатный и добровольный для всех банков. По запросу эмитента НСПК будет отклонять пополнение карт, которые ранее использовались в мошеннических схемах, включая NFCGate. Решение принимается на основе данных НСПК. В настоящее время уже несколько банков изъявили желание внедрить сервис в свои антифрод-системы», — сообщил замиректора операционно-технологического департамента НСПК Георгий Дорофеев.