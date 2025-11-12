В России будут готовить более 10 тысяч специалистов по ИИ ежегодно

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что развитие IT-отрасли напрямую зависит от профессионалов, занятых в ней. За последние пять лет число выпускников IT-направлений выросло на 27%, а каждый десятый студент получает образование в сфере информационных технологий. В прошлом году на бюджет поступили около 130 тысяч человек.

По данным правительства, сейчас в российской IT-индустрии работает более 1,1 миллиона человек, и только за последний год в отрасль пришли свыше 100 тысяч новых сотрудников.