В России будут готовить более 10 тысяч специалистов по ИИ ежегодно

Опубликовано 12 ноября 2025, 23:131 мин.
В России будут готовить более 10 тысяч специалистов по ИИ ежегодноНовая программа объединит вузы и технологические компании
В России к 2030 году планируют ежегодно выпускать свыше 10 тысяч специалистов в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и около 3,5 тысячи программистов уровня «мидл». Эти кадры будут готовиться по новой образовательной программе, созданной совместно университетами и технологическими корпорациями.
© Ferra.ru
Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что развитие IT-отрасли напрямую зависит от профессионалов, занятых в ней. За последние пять лет число выпускников IT-направлений выросло на 27%, а каждый десятый студент получает образование в сфере информационных технологий. В прошлом году на бюджет поступили около 130 тысяч человек.
По данным правительства, сейчас в российской IT-индустрии работает более 1,1 миллиона человек, и только за последний год в отрасль пришли свыше 100 тысяч новых сотрудников.