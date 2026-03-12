В России для арктических сооружений создали модель, предсказывающую опасные вибрации

Учёные выделяют три режима таких вибраций: умеренные, опасный резонанс (когда амплитуда критически растёт) и хаотические колебания. Предсказать, какой именно режим возникнет, сложно — старые модели слишком упрощали картину и не учитывали, что в зоне контакта лёд не просто давит, а крошится, из-за чего образуется кашица из воды и обломков.

Учёные ИПМаш РАН создали модель, которая впервые описывает все три режима, опираясь на реальную физику процесса. Как отмечает ТАСС, ключевое новшество — детальный учёт свойств этой двухфазной смеси (вода и куски льда) в зазоре между льдиной и сооружением. Оказалось, что именно поведение этой «кашицы» определяет, перейдёт система в резонанс или нет, в зависимости от скорости льда.

Теперь инженеры ещё на этапе проектирования могут заложить в модель параметры своего объекта и типичные ледовые условия в районе установки. Если расчёты покажут, что конструкция попадёт в опасную зону резонанса при реальных скоростях дрейфа льда, проект можно скорректировать заранее — например, изменить жёсткость или форму опор. Это снижает риски аварий и повышает долговечность арктических сооружений.

«Модель дает теоретическую базу для более точной оценки сил, действующих на конструкцию, в зависимости от скорости льда, его прочности и свойств смеси воды и льда в зоне разрушения. Это позволяет на этапе проектирования более точно предсказывать границы опасных режимов. Зная параметры своего сооружения и типичные ледовые условия в районе установки, инженеры могут с помощью модели оценить, попадет ли конструкция в зону резонанса или хаоса, и, при необходимости, скорректировать проект, чтобы сместить опасные зоны за пределы реально возможных скоростей дрейфа льда», — сказано в сообщении пресс-службы учреждения.