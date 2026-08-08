В России для межпланетных полётов создадут систему утилизации отходов

Как отмечается, для полётов к другим планетам такой способ не подходит — отходы будут накапливаться, рассказал заведующий отделом санитарно-гигиенической безопасности человека в искусственной среде обитания ИМБП РАН Вячеслав Ильин.

В рамках проекта «Биоэкономика» под руководством Курчатовского института и совместно с коллегами из Института физиологии и биохимии микроорганизмов имени Скрябина РАН уже показано, что при температуре 30°C твёрдую массу отходов можно перевести в жидкую, а затем доочистить раствор до состояния «серой воды», пригодной для полива растений. Эксперименты успешно проведены на космических аппаратах «Бион». Учёные надеются, что разработка принесёт и другие полезные результаты.

«Сейчас средства личной гигиены в космосе одноразовые: салфетки, полотенца и т.д. Их выбрасывают в грузовой корабль "Прогресс", который потом отстыковывается от станции и сгорает вместе с содержимым. Система, конечно, великолепная, но для межпланетных полётов она не годится. Там "Прогресса" не будет, а отходы будут накапливаться», — подчеркнул Ильин.