В России
Опубликовано 08 августа 2026, 22:25
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В России для межпланетных полётов создадут систему утилизации отходов

Твёрдые отходы превратят в серую воду для полива
Российские учёные разрабатывают новую систему переработки твердых бытовых отходов в космосе, которая необходима для обеспечения длительных межпланетных миссий, сообщает РИА Новости. Сейчас на МКС использованные салфетки, полотенца и другие средства гигиены выбрасывают в грузовой корабль «Прогресс», который затем отстыковывается и сгорает в атмосфере.
В России для межпланетных полётов создадут систему утилизации отходов

© Ferra.ru

Как отмечается, для полётов к другим планетам такой способ не подходит — отходы будут накапливаться, рассказал заведующий отделом санитарно-гигиенической безопасности человека в искусственной среде обитания ИМБП РАН Вячеслав Ильин.

В рамках проекта «Биоэкономика» под руководством Курчатовского института и совместно с коллегами из Института физиологии и биохимии микроорганизмов имени Скрябина РАН уже показано, что при температуре 30°C твёрдую массу отходов можно перевести в жидкую, а затем доочистить раствор до состояния «серой воды», пригодной для полива растений. Эксперименты успешно проведены на космических аппаратах «Бион». Учёные надеются, что разработка принесёт и другие полезные результаты.

«Сейчас средства личной гигиены в космосе одноразовые: салфетки, полотенца и т.д. Их выбрасывают в грузовой корабль "Прогресс", который потом отстыковывается от станции и сгорает вместе с содержимым. Система, конечно, великолепная, но для межпланетных полётов она не годится. Там "Прогресса" не будет, а отходы будут накапливаться», — подчеркнул Ильин.

Источник:Научная Россия
Автор:Андрей Кадуков
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