В России для пользователей открыли первую платформу квантовых вычислений

Платформа, доступная всем пользователям, включая студентов и IT-компании, предлагает 30-кубитный эмулятор для создания и тестирования квантовых алгоритмов. Разработанная Институтом информационных технологий РТУ МИРЭА платформа соответствует утверждённой правительством дорожной карте «Квантовые вычисления», совместима с российской технологией «Эльбрус» и сопоставима с зарубежными аналогами, такими как библиотеки Qiskit и Cirq.

Директор института Андрей Зуев отметил важность платформы для ознакомления с квантовыми вычислениями более широкой аудитории и подчеркнул её роль в подготовке к будущему цифровой экономики.

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж назвал проект крайне важным для продвижения отечественных технологий и создания фундамента для роста цифровой экономики, а также важной вехой в «создании основы для будущих прорывов в науке и промышленности».

«Наша платформа — это не просто инструмент для учёных. Она открывает двери в мир квантовых вычислений для студентов, разработчиков и бизнеса. Мы создали среду, где можно учиться, экспериментировать и готовить кадры для будущего цифровой экономики», — передаёт пресс-служба РТУ МИРЭА слова директора Института информационных технологий Андрея Зуева.