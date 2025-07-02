В России
Опубликовано 02 июля 2025, 09:00
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В России до 1 ноября заработает система фиксации езды без ОСАГО

Дата рассылки штрафов ещё не определена
РИА Новости со ссылкой на Минфин России сообщает, что рассылка штрафов за езду без ОСАГО — что будет фиксироваться посредством дорожных камер — начнётся до 1 ноября 2025 года. К этой дате должна заработать система фото- и видеофиксация.
В России до 1 ноября заработает система фиксации езды без ОСАГО
© Macrovector / Freepik

Предложение о введении автопроверки отсутствия полисов ОСАГО обсуждалось в апреле в ходе заседания Госсовета. На заседании президент Владимир Путин поручил усовершенствовать администрирование нарушений, которые связаны с отсутствием полисов ОСАГО.

По мнению представителей страховой отрасли, технических препятствий для введения контроля отсутствия полисов с помощью камер нет. Соответствующий эксперимент на 1 марта был предложен Российским союзом автостраховщиков (РСА). Но по техническим причинам эксперимент отложили до 30 июня.

При этом, когда конкретно начнётся рассылка штрафов, не уточняется, так как дата ещё не определена. «Дата привлечения водителей к ответственности за отсутствие у них полиса ОСАГО с помощью камер пока не определена, система заработает до 1 ноября 2025 года», — отмечает источник.