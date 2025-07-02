В России до 1 ноября заработает система фиксации езды без ОСАГО

Предложение о введении автопроверки отсутствия полисов ОСАГО обсуждалось в апреле в ходе заседания Госсовета. На заседании президент Владимир Путин поручил усовершенствовать администрирование нарушений, которые связаны с отсутствием полисов ОСАГО.

По мнению представителей страховой отрасли, технических препятствий для введения контроля отсутствия полисов с помощью камер нет. Соответствующий эксперимент на 1 марта был предложен Российским союзом автостраховщиков (РСА). Но по техническим причинам эксперимент отложили до 30 июня.

При этом, когда конкретно начнётся рассылка штрафов, не уточняется, так как дата ещё не определена. «Дата привлечения водителей к ответственности за отсутствие у них полиса ОСАГО с помощью камер пока не определена, система заработает до 1 ноября 2025 года», — отмечает источник.