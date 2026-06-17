В России
Опубликовано 17 июня 2026, 19:00
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В России доставка роботами-роверами в России почти сравнялась по цене с обычной

Глава Минтранса: это не замена людей, а ответ на кадровый дефицит
Министр транспорта Андрей Никитин сообщил в Совете Федерации, что стоимость доставки с использованием роботов-роверов почти сравнялась с традиционной. При этом он подчеркнул, что речь не идёт о вытеснении людей — это решение проблемы острого дефицита кадров. Роботы уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде.
В России доставка роботами-роверами в России почти сравнялась по цене с обычной

© Ferra.ru

По словам Никитина, экономическая эффективность роботизированной доставки достигла того уровня, когда она становится конкурентоспособной по сравнению с курьерскими службами. Точные цифры не раскрываются, но министр отметил, что это «почти сравнялось». Внедрение роверов, по его мнению, помогает закрывать вакансии там, где не хватает людей, особенно в сегменте последней мили.

Сейчас роботы-доставщики работают в четырёх крупных городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде. Ожидается, что география будет расширяться по мере удешевления технологий и накопления опыта. Министр подчеркнул, что развитие сервиса идёт в рамках общей цифровой трансформации транспортной отрасли и позволяет сохранить доступность доставки для бизнеса и населения.

«Стоимость доставки почти сравнялась с традиционной. Это не вытеснение человека, а решение проблемы острого кадрового дефицита», — подчеркнул Никитин.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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