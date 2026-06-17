В России доставка роботами-роверами в России почти сравнялась по цене с обычной

По словам Никитина, экономическая эффективность роботизированной доставки достигла того уровня, когда она становится конкурентоспособной по сравнению с курьерскими службами. Точные цифры не раскрываются, но министр отметил, что это «почти сравнялось». Внедрение роверов, по его мнению, помогает закрывать вакансии там, где не хватает людей, особенно в сегменте последней мили.

Сейчас роботы-доставщики работают в четырёх крупных городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде. Ожидается, что география будет расширяться по мере удешевления технологий и накопления опыта. Министр подчеркнул, что развитие сервиса идёт в рамках общей цифровой трансформации транспортной отрасли и позволяет сохранить доступность доставки для бизнеса и населения.

«Стоимость доставки почти сравнялась с традиционной. Это не вытеснение человека, а решение проблемы острого кадрового дефицита», — подчеркнул Никитин.