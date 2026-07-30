В России электромагнитное поле приспособили к спасению мозга после травм

Травма мозга запускает вторичные процессы: мелкие сосуды перестают питать ткань, развивается отёк, нейроны гибнут. Учёные применили импульсное электромагнитное поле с параметрами 27,12 МГц, напряжённостью 6 В/м и модуляцией импульсами. Обработка в течение часа после травмы предотвратила развитие неблагоприятных изменений. В результате внутричерепное давление нормализовалось, доступ крови к мозгу улучшился на треть, а число погибших нейронов сократилось вдвое.

По словам авторов, устройства для такого воздействия уже существуют. Сейчас получено доклиническое доказательство концепции: метод воздействует на ключевое звено острой травмы — нарушение работы микрососудов. Если эффект подтвердится в более масштабных исследованиях, он может стать дополнительным инструментом защиты мозга в первые критические часы после травмы. Результаты опубликованы в European Physical Journal Special Topics.

«На данном этапе получено доклиническое доказательство концепции воздействия на ключевое нерешённое звено острой травмы — микрососудистую дисфункцию. При подтверждении эффекта в более длительных и масштабных исследованиях он может стать дополнительным инструментом защиты головного мозга в критические первые часы после травмы», — объяснил старший научный сотрудник кафедры физиологии человека и животных СГУ, сотрудник Приволжского исследовательского медицинского университета Алексей Трофимов.