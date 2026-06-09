В России
Опубликовано 09 июня 2026, 12:20
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В России ИИ будет штрафовать за мусор по камерам в городах

Система сама будет фиксировать нарушения и высылать штрафы
Компании NtechLab и Angels IT разработали решение для автоматического выявления незаконных свалок и выброса мусора. Об этом сообщает «Газета.Ru». Система анализирует видео с городских камер с помощью ИИ, находит нарушителей и через информационную систему «Ангел: Административная практика» формирует постановление о штрафе.
В России ИИ будет штрафовать за мусор по камерам в городах

© Ferra.ru

Платформа NTech City отслеживает контейнерные площадки и места, где часто бросают мусор. Алгоритмы замечают сам факт выброса в неположенном месте или вне контейнера. Данные передаются в информационную систему «Ангел: Административная практика», которая автоматически выпускает постановление о штрафе. Человек почти не участвует — вся процедура автоматизирована.

По словам гендиректора NtechLab Алексея Паламарчука, нарушения в сфере ТКО напрямую влияют на экологию, и система уже готова к полномасштабному запуску после пилотных испытаний. Штраф будет отправлен нарушителю через систему межведомственного взаимодействия. Пилот уже прошёл в трёх регионах.

Как отмечает источник, власти регионов смогут использовать существующие камеры, не закупая новое оборудование. Это ускорит наказание нарушителей и снизит количество несанкционированных свалок.

Источник:Газета.Ru
Автор:Андрей Кадуков
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