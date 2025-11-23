В России ИИ-инструменты будут активно внедряться в химическую науку и промышленность

Анаников выделил три основные области, на которых будут сосредоточены усилия в предстоящем году. Первая — «ИИ-химизация», при которой исследователи всё чаще включают интеллектуальные инструменты в свои проекты и предложения о финансировании. Вторая — «ИИ-импактизация» научных публикаций для улучшения их качества. Третья область — «ИИ-драйв», которая означает ускоренное внедрение цифровых решений как в научных исследованиях, так и в промышленности.

Академик подчеркнул потенциал ИИ в решении проблемы «бездействующих» и «потерянных» данных — значительной части экспериментальной информации, которая не использовалась в течение многих лет. Нейрсети уже продемонстрировали способность улучшать анализ исходных сигналов приборов в десять раз и ускорять обработку литературных данных в две тысячи раз. Анаников уверенно предсказал, что их влияние на химическую науку в будущем будет продолжать расти.

