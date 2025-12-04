В России ИИ научили выключаться, чтобы экономить энергию

Новый алгоритм анализирует видео или фотографии, например, для поиска объекта или проверки документов. Как только система получает достаточно данных для точного ответа, она прекращает анализ, не тратя ресурсы на обработку лишней информации. Система не просто смотрит на картинку, а сама решает, нужно ли продолжать, пояснили в компании.

Такой подход особенно полезен для дронов, мобильных устройств и систем видеонаблюдения, где каждый лишний кадр увеличивает нагрузку на процессор и расходует заряд батареи.

Ранее аналогичный принцип компания успешно применила в медицинских томографах, сокращая время облучения пациента.

Уже сейчас эта «экономная» технология используется в программах для распознавания паспортов и водительских прав на разных языках.