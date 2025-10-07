В России используют открытия нобелевских лауреатов по созданию квантовых компьютеров

По словам российского учёного, в 2025 году трое учёных получили Нобелевскую премию по физике: Джон Кларк из Великобритании, Мишель Девор из Франции и Джон Мартинис из США. Их наградили за открытие нового метода управления электричеством, известного как квантовое туннелирование.

Исследователи показали, что можно создавать крошечные искусственные атомы с использованием сверхпроводящих материалов. Эти искусственные атомы могут служить в качестве битов в квантовых компьютерах, которые пока находятся на стадии эксперимента. Работы в этой области продолжаются в различных странах, и Россия, в частности Московский физико-технический институт (МФТИ), активно участвует в развитии этих передовых вычислительных систем.

«Работы лауреатов открыли возможность создания своего рода искусственных атомов на основе сверхпроводящих контуров с джозефсоновскими контактами, которые могут быть использованы как квантовые биты для реализации квантовых вычислений. Работы в направлении создания таких квантовых компьютеров активно ведутся в ведущих мировых центрах. В России они также успешно развиваются, в том числе в МФТИ», — рассказал Мельников.