В России испытали аварийный генератор для нового «Суперджета»

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского испытали в сверхзвуковой аэродинамической трубе турбовинтовой аварийный генератор (ТВАГ) для нового авиалайнера SSJ-New.

Последний создается по программе импортозамещения систем и компонентов самолетов типа «Суперджет». ТВАГ обязательны для всех современных гражданских самолетов: в случае отказа основной системы электроснабжения они будут производить электричество, необходимое для питания потребителей первой категории.

В ходе испытаний на стенде проверялась работоспособность ТВАГ на всех скоростях и высотах — до 12 километров — полета самолета. Специалисты изучали, достигает ли установка максимальной электрической мощности при всех эксплуатационных скоростях, включая минимальные полетные.

В результате разработчикам удалось подтвердили конструктивные решения, заложенные при проектировании ТВАГ. Установка работает соответственно своим проектным параметрам, отмечают разработчики.