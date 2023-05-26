В России испытали аварийный генератор для нового «Суперджета»Установка доказала соответствие проектным параметрам
Российские инженеры испытали в аэродинамической трубе аварийный генератор, который планируется установить на новый российский пассажирский самолет SSJ-New.
Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского испытали в сверхзвуковой аэродинамической трубе турбовинтовой аварийный генератор (ТВАГ) для нового авиалайнера SSJ-New.
Последний создается по программе импортозамещения систем и компонентов самолетов типа «Суперджет». ТВАГ обязательны для всех современных гражданских самолетов: в случае отказа основной системы электроснабжения они будут производить электричество, необходимое для питания потребителей первой категории.
В ходе испытаний на стенде проверялась работоспособность ТВАГ на всех скоростях и высотах — до 12 километров — полета самолета. Специалисты изучали, достигает ли установка максимальной электрической мощности при всех эксплуатационных скоростях, включая минимальные полетные.
В результате разработчикам удалось подтвердили конструктивные решения, заложенные при проектировании ТВАГ. Установка работает соответственно своим проектным параметрам, отмечают разработчики.