В России испытали дрон на водороде

Инженеры завершили летные испытания разработанного в России беспилотника на базе водородных топливных элементов.

Мощность двух питающих дрон батарей — киловатт каждая. Энергоустановка может обеспечивать непрерывный полет аппарата длительностью до 2,5 часов, отмечает от из разработчиков, заведующий лабораторией твердотельных электрохимических систем ФИЦ проблем химической физики и медицинской химии РАН Алексей Левченко. Дрон со взлетным весом до 15 килограмм может нести полезную нагрузку примерно в два килограмма и лететь со скоростью до 50 километров в час.

Разработанные российскими специалистами компактные и ёмкие топливные элементы извлекают энергию в результате химических реакций между двумя наборами химических веществ — водородом и кислородом. По словам российских специалистов, они в несколько раз превосходят в энергоемкости все существующие литий-ионные аккумуляторы и прочие традиционные источники питания и могут работать при отрицательной температуре. Кроме того, водородные топливные элементы абсолютно экологичны — они выделяют в процессе работы только пары дистиллированной воды, которую можно пить, подчеркивает руководитель лаборатории перспективной энергетики МФТИ Дмитрий Гребцов.