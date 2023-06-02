В России испытали дроны-камикадзе

Дроны самолетного типа «Привет-82» успешно прошли испытания в зоне специальной военной операции в Луганской и Донецкой народных республиках, сообщает конструкторское бюро «Око».

В ходе них проверялись радиоканал и дальность полета, а также устойчивость 12 беспилотников к воздействию местных комплексов радиоэлектронной борьбы. Кроме того, была испытана и разведывательная версия «Привета-82», которая будет отличаться большей длительностью полета — до полутора часов.

Дальность полета стандартной версии «Привет-82» составляет до 30 километров, скорость — до 140 километров в час, а полезная нагрузка — до 5,5 килограмм.

Сейчас беспилотник оснащают боевой частью, и готовят к первому боевому применению. Оно может состояться в ближайшие дни, отметили разработчики.