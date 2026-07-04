В России
Опубликовано 04 июля 2026, 03:00
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В России испытали идентификацию дронов через смартфон без сотовой связи

Технология «Дрон ИД» работает на базе системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
Минтранс, АО «ГЛОНАСС», правительство Сахалинской области и компания «Аврора-БАС» успешно протестировали сервис идентификации гражданских беспилотников через мобильное устройство в условиях полного отсутствия сотовой связи. Испытания прошли на первом в России дронопорте «Пушистый» в рамках форума «Крылья Сахалина».
В России испытали идентификацию дронов через смартфон без сотовой связи

© Ferra.ru

С помощью технологии «Дрон ИД» на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» специалисты в реальном времени отслеживали и идентифицировали дроны в воздушном пространстве класса «H» на расстоянии нескольких сотен метров. Для этого использовался обычный смартфон с отключённой сотовой сетью. По словам гендиректора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича, технология в перспективе применима не только для авиации, но и для наземного и водного транспорта.

Как отмечает РИА Новости, в мобильном приложении предусмотрена ролевая модель: рядовые пользователи видят метку легальности БПЛА, а надзорные органы получают расширенный доступ к данным о заданиях, владельце и самом аппарате. Глава Минтранса Андрей Никитин отметил, что интеграция таких цифровых решений на платформе «ЭРА-ГЛОНАСС» ускорит масштабирование беспилотной авиации в экономике России. Тестирование подтвердило готовность сервиса к практическому применению.

«Интеграция различных доступных сегодня цифровых технологий на этой платформе формирует условия для расширения географии применения автоматизации проверок... Такой подход ускорит масштабирование применения беспилотной авиации в интересах развития экономики России», — заявил Никитин.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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